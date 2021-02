Samira stellt sich im Netz mal wieder so einigen Fragen! Seit ihrer Teilnahme an der Kuppelshow Love Island ist die Influencerin einem größeren Publikum bekannt. Und seitdem teilt sie auch Details aus ihrem Leben auf Social Media. Daher ist ihrer Community auch bekannt, dass die Beauty gerne mal Shisha raucht. Doch als sie schwanger wurde, beschloss sie, für einige Zeit darauf zu verzichten. Nun wollte ein Follower wissen, ob Samira nach der Geburt ihres Sohnes schon wieder an der Wasserpfeife gezogen hat.

"Ich muss zugeben, ich habe die erste Shisha schon geraucht", gestand der Lockenkopf in seiner Insta-Story. Offenbar sei es zunächst aber komisch für sie gewesen, weil sie so eine lange Pause eingelegt hatte. "Ich konnte nicht wirklich ziehen, aber ich bin wieder dabei. Schmeckt super", ließ sie ihre neugierigen Fans wissen. Anscheinend hatte Samira aber nicht nur auf das Blubbern verzichtet.

Denn sie erzählte außerdem sichtlich erfreut: "Und Redbull habe ich auch schon getrunken." Scheint ganz so, als habe Samira diese zwei Dinge während ihrer Schwangerschaft schmerzlich vermisst. Da ihr Söhnchen Malik aber seit Ende Dezember auf der Welt ist, könne sich der TV-Star diese Genussmittel wieder gönnen.

Instagram / yasin__ca Die "Love Island"-Stars Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik

Instagram / /samira.bne Samira, Influencerin

Instagram / samira.bne Yasin und Samira mit ihrem Sohn Malik-Kerim

