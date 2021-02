Dieses neue Alles was zählt-Gesicht ist kein unbekanntes! Von 2012 bis 2014 war Barbara Prakopenka (28) bei Unter uns zu sehen, wo sie die Rolle von Ringo Beckmanns (Timothy Boldt, 30) Schwester Kira verkörperte. Nun ist sie endlich zurück in der Daily-Welt – jedoch in einer anderen Serie. Barbara wird schon bald als Eiskunstläuferin Greta Voss bei "Alles was zählt" einsteigen!

Die 28-Jährige kann ihr neues TV-Projekt kaum abwarten. "Am meisten freue ich mich natürlich darauf, Greta Voss erzählen und spielen zu dürfen", freute sie sich im RTL-Interview. Was die Zuschauer genau erwartet, wollte Barbara noch nicht verraten, dafür gab sie aber einen Einblick in den Menschen, der hinter ihrer Rolle steckt: "Greta ist sehr ehrgeizig, wahnsinnig diszipliniert und selbstbewusst."

Mit ihrer neuen Serienfigur kann die Schauspielerin sich ordentlich austoben, denn viel gemeinsam habe sie mit ihr nicht – bis auf einer Ausnahme: die Liebe zum Tanz! "Ich habe lange Jazz und Modern-Dance als Wettkampftanz gemacht. Aber bevor ich angefangen habe zu tanzen, habe ich zwei Jahre Eiskunstlauf gemacht", erzählte Barbara.

Anzeige

Instagram / barbara.prakopenka Barbara Prakopenka, August 2020

Anzeige

Coldrey,James/ActionPress Schauspielerin Barbara Prakopenka im Februar 2016

Anzeige

Instagram / barbara.prakopenka Schauspielerin Barbara Prakopenka

Anzeige

Könnt ihr euch noch an Barbaras "Unter uns"-Rolle erinnern? Na klar! Nicht mehr so richtig... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de