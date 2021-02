Was A$AP Rocky (32) wohl zu diesem Outfit sagt? Seit letztem Jahr ist der Rapstar mit R'n'B-Sängerin Rihanna (32) zusammen. Die beiden waren über Jahre hinweg eng befreundet, bis es 2020 dann endlich gefunkt hat. Sowohl RiRi als auch der "Fashion Killa"-Interpret sind für ihre außergewöhnlichen Outfits bekannt. Bei Rihannas neuestem Look muss der US-Amerikaner jetzt aber ganz stark sein: Sie posiert ohne BH und lediglich mit knappen Shorts bekleidet für ihre Fans!

Auf Instagram teilte die "Disturbia"-Sängerin nun einen ziemlich heißen Schnappschuss. Darauf trägt die Dunkelhaarige ein kurzes, lilafarbenes Höschen, ein paar Ketten – und sonst nichts! Ihre Unterwäsche scheint sie an diesem Tag vergessen zu haben, denn schließlich deckt sie sich ihre Brüste nur mit ihren Armen zu. In der Bildunterschrift zitiert sie den Reggae-Musiker Popcaan: "Ich will, dass du heute keine Lingerie für mich trägst, mein Mädchen."

Rakim Athelaston Mayers – wie A$AP Rocky mit bürgerlichem Namen heißt – dürfte jedoch kein allzu großes Problem mit der Freizügigkeit seiner Freundin haben. Die Beauty besitzt schließlich ihre eigene Unterwäschemarke SavageXFenty und posiert für Werbezwecke stets leicht bekleidet in den Reklamen ihrer Firma.

KGC-03/starmaxinc.com ASAP Rocky und Rihanna 2019 in London

Getty Images Rihanna im Juni 2019

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, 2012

