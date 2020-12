Bereits seit einigen Jahren halten sich hartnäckige Gerüchte in der Presse: Rihanna (32) und A$AP Rocky (32) sollen sich daten. Immer wieder wurden die beiden in letzter Zeit zusammen gesichtet. Ein Insider hat vor Kurzem dann preisgegeben, dass die Sängerin und der Rapper angeblich wirklich zusammen sind. Doch der Weg dahin war wohl vor allem für A$AP schwer: Rihanna soll lange Zeit auf nichts Festes aus gewesen sein!

Seine Beharrlichkeit hat sich wohl ausgezahlt! Eine Quelle verrät nun gegenüber Us Weekly, dass der 32-Jährige lange Zeit in der "Friendzone" der Musikerin gesteckt haben soll. "A$AP ist schon seit Jahren in Rihanna verknallt", so der Informant gegenüber dem Onlineportal. Der "Praise the Lord"-Interpret habe in der Vergangenheit die 32-Jährige immer wieder angeflirtet – doch Rihanna soll den Künstler nur als guten Freund gesehen haben.

Erst vor wenigen Tagen wurden die beiden allerdings bei einem nicht sonderlich romantischen Date in New York abgelichtet. Paparazzi erwischten die Beauty und ihren angeblichen Freund bei einem Spaziergang – doch von Zärtlichkeiten fehlte jede Spur, die zwei wirkten geradezu distanziert.

Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images Rihanna und A$AP Rocky im Juni 2018

Anzeige

Getty Images A$AP Rocky, Rapper

Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de