Diese Wer wird Millionär?-Kandidatin kam bei den Zuschauern alles andere als gut an! Während der RTL-Sendung wurde selten so viel getwittert wie an diesem Montagabend. Nachdem sich Helmut Kohls (✝87) Enkel Johannes Volkmann über 64.000 Euro freuen konnte, schaffte es Jasmin Jasper auf den heißen Stuhl zu Günther Jauch (64). Die junge Frau sorgte jedoch bei den Zuschauern für ziemliches Augenrollen.

Gleich zu Beginn beschwerte sich die Düsseldorferin darüber, dass die Fragen zu leicht für sie seien. Die 100-Euro-Frage kritisierte sie ironisch als "unglaublich schwer", woraufhin Jauch scherzte: "Kleiner Hinweis an die Redaktion: Sie macht sich über die Qualität der Fragen lustig. Könnten wir darauf reagieren? Danke!" Auf Twitter zeigten sich daraufhin zahlreiche Menschen genervt von Jasmin und schrieben unter anderem: "Mit ihrer Ironie gönne ich ihr genau 0,00 Euro." Der Quizmaster nahm es aber mit Humor und versprach: "Ich kriege Sie schon noch. Keine Angst."

Nur zwei Fragen später war es tatsächlich so weit. Die Kandidatin gab bei der 300-Euro-Frage die falsche Antwort und wäre fast mit null Euro nach Hause gegangen. Doch Günther Jauch half der jungen Frau auf die Sprünge und loggte für sie die richtige Antwort ein. Am Ende erspielte Jasmin durch die Großzügigkeit des Moderators immerhin satte 16.000 Euro.

TVNOW / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator

TVNOW / Stefan Gregorowius "Wer wird Millionär?"-Kandidatin Jasmin Jasper und Moderator Günther Jauch

TVNOW/Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

