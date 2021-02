Finden die Fans den letzten Teil der To All the Boys I’ve Loved Before-Reihe genau so gut wie die Vorgänger? Vergangenen Freitag erschien "To All the Boys: Always and Forever", der finale Part der süßen Romanverfilmung, auf Netflix. Endlich konnten die Fans, die die Bücher nicht gelesen haben, erfahren, wie die Liebesgeschichte um Lara Jean Covey (Lana Condor, 23) und Peter Kavinsky (Noah Centineo, 24) ausgeht. Doch wie kam das Ende bei den Zuschauern an? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

1.500 Leser haben bei der Promiflash-Umfrage mitgemacht (Stand 16. Februar, 17 Uhr) und kamen zu folgendem Ergebnis: Die Mehrheit von 63 Prozent (940 Votes) feiert "To All the Boys: Always and Forever"! Offenbar sind die meisten Fans zufrieden mit dem romantischen Happy End, das Lara Jean und Peter bekommen. Die restlichen 37 Prozent (560 Votes) jedoch waren ein bisschen enttäuscht.

Auch die Kommentare unter dem dazugehörigen Facebook-Beitrag von Promiflash sind hauptsächlich positiv: "Lara Jean und Peter machen mich einfach glücklich!", schwärmt eine Nutzerin. "So ein tolles Ende! Ich habe geweint!", beteuert eine weitere.

