"To All the Boys"-Reunion: Lana Condor und Noah bei Oscars

Lana Condor (25) und Noah Centineo (26) scheinen sich immer noch super zu verstehen! Die beiden Schauspieler standen von 2018 bis 2021 für drei Teile der beliebten Netflix-Filmreihe "To All the Boys I've Loved Before" vor der Kamera. Für ihre Rollen in der Buchverfilmung wurden die Stars von vielen Fans auf der ganzen Welt gefeiert. Zwei Jahre nach dem letzten Film liegen sich Lana und Noah nun bei den Oscars in den Armen!

Bei der gestrigen Aftershow-Party der Oscar-Verleihung feierten die 25-Jährige und ihr einstiger Co-Star eine Mini-Reunion. Auf den Schnappschüssen, die Just Jared vorliegen, stellten sie nicht nur eines der Film-Poster von "To All the Boys I've Loved Before" nach – die beiden tanzten auch total süß über die Tanzfläche des Events. Dabei trug Noah einen klassischen Anzug, während seine Tanzpartnerin in einem edlen Glitzerkleid strahlte.

Auch privat läuft es besonders bei Lana derzeit super: Die Beauty hatte im vergangenen Jahr ihre Verlobung bekannt gegeben. "Wir planen definitiv keine lange Verlobungszeit, vor allem weil wir schon so lange zusammen sind", verriet sie kurz nach den Liebes-News in einem Interview mit People Magazine. Bisher haben sich die beiden Verliebten aber noch nicht das Jawort gegeben.

Instagram / jennyhan Noah Centineo und Lana Condor am Set von "To All The Boys P.S. I Still Love You "

Katie Yu / Netflix Noah Centineo und Lana Condor in "To All The Boys: Always And Forever"

Getty Images Lana Condor mit ihrem Verlobten Anthony De La Torre im März 2022 in West Hollywood

