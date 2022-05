Hört man schon bald die Hochzeitsglocken läuten? Die To All the Boys I’ve Loved Before-Darstellerin Lana Condor (25) und ihr langjähriger Freund Anthony De La Torre sind seit sechs Jahren zusammen – im Januar wagten die beiden den nächsten Schritt und gaben ihre Verlobung bekannt. Seitdem schwebt die 25-Jährige auf Wolke sieben und kann es kaum abwarten zu heiraten: Jetzt plauderte Lana über die Hochzeitsvorbereitungen!

In einem Interview mit dem People Magazine verriet die Beauty, dass sie für ihre Hochzeit bereit sei. "Wir planen definitiv keine lange Verlobungszeit, vor allem weil wir schon so lange zusammen sind", verkündete Lana. Die Hochzeitsvorbereitungen seien bereits im vollen Gange – laut der Schauspielerin sei Anthony ihr dabei eine große Stütze: "Er ist bei jedem Treffen dabei. Er ist sehr hilfsbereit und hat seine eigenen Ideen". Für seine Hilfe sei die Netflix-Bekanntheit sehr glücklich und dankbar.

Außerdem gestand die Beauty, dass sie schon vor ihrer Verlobung ihrem Liebsten ab und zu Andeutungen gemacht habe: "Hey, es ist Weihnachten. Ich hätte gerne ein bestimmtes Geschenk." Zumal das Paar so lange zusammen ist, dachte sie sich, dass es an der Zeit sei für den nächsten Schritt.

Getty Images Lana Condor mit ihrem Verlobten Anthony De La Torre im März 2022 in West Hollywood

Instagram / anthonydltorre Lana Condor und Anthony De La Torre im Mai 2022

Instagram / lanacondor Anthony De La Torre und Lana Condor, Filmstars

