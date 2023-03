"To All the Boys"-Spin-off: Netflix teilt ersten Trailer!

Darüber dürften sich Fans der To All the Boys I’ve Loved Before-Filme freuen! Nachdem die dreiteilige Liebesgeschichte von Lara Jean Covey und Peter Cavinsky ein Millionenpublikum begeistert hatte, kündigte Netflix 2021 an: Die Story geht noch weiter. In einer Spin-off-Serie soll bald das Leben von Lara Jeans kleiner Schwester gezeigt werden. Nun bekommen die Zuschauer eine erste Vorschau von "Xo, Kitty"!

In einem Youtube-Trailer gibt der Streaminganbieter einen Einblick in die Show. In dem Clip verkündet die Hauptdarstellerin, gespielt von Anna Cathcart (19), dass sie in die Fußstapfen ihrer Mutter treten wird – Sie reist für ihr letztes High-School-Jahr nach Korea! Eine Liebelei durfte in der in der Serie offenbar auch nicht fehlen: Zufälligerweise geht auch Kittys Freund Dae auf die Schule, an der sie angenommen wurde. Die Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden: Schon am 18. Mai können die zehn Folgen angesehen werden.

Neben Anna Cathcart schlüpft auch Sex and the City-Bekanntheit John Corbett wieder in seine altbekannte Rolle des Familienvaters Dr. Covey. Außerdem ist auch Sarayu Rao alias Trina wieder mit dabei. Die beiden Stars der Filmreihe, Lana Condor (25) und Noah Centineo (26), wurden bisher aber nicht für das Spin-off angekündigt.

Instagram / lanacondor Anna Cathcart, Janel Parrish, Sarayu Blue und Lana Condor

Getty Images Anna Cathcart, 2020

Getty Images John Corbett im Februar 2020

