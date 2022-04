Fans von To All the Boys I’ve Loved Before aufgepasst! Vor ein paar Monaten wurde öffentlich gemacht, dass die beliebte Filmreihe, die eigentlich abgeschlossen ist, ein Spin-off bekommt: Die Serie "Xo, Kitty" wird die Geschichte von Lara Jean Coveys (Lana Condor, 24) kleiner Schwester Kitty erzählen. Ansonsten waren bisher noch keine genauen Details über das neue Projekt bekannt. Doch jetzt wurde der Cast für "Xo, Kitty" offiziell bestätigt!

Das wurde nun auf dem Instagram-Kanal von "To All the Boys I’ve Loved Before" enthüllt. Die Hauptfigur der Kitty wird natürlich – wie in den Filmen – Anna Cathcart (18) spielen, die mittlerweile eine richtige junge Frau geworden ist! Ansonsten gehören einige Jungschauspieler zum Cast, die man jetzt vielleicht noch nicht kennt – aber dann sicherlich nach dem Debüt der Serie: Anthony Keyvan, Gia Kim, Choi Min-yeong, Peter Thurnwald und Sang Heon Lee ergänzen den Cast für "Xo, Kitty". Bestimmt wird von diesen der eine oder andere Kittys sogenannten "Love Interest" spielen! Die Dreharbeiten für die Produktion laufen übrigens schon.

Zwar ist Anthony Keyvan in Deutschland noch nicht bekannt, dafür ist er aber schon eine kleine Berühmtheit in den Vereinigten Staaten! So hatte er bereits zahlreiche Rollen in Serien wie "Love, Victor", "Generation" und "Kansas City" und in den Filmen "Student Body" und "The Space Between". Der Hottie ist 21 Jahre alt und stammt aus Long Beach, Kalifornien. Auf Instagram hat er bereits über 140.000 Follower.

