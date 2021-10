Fans der To All the Boys I’ve Loved Before-Filmreihe aufgepasst! Nachdem dieses Jahr der dritte Film über die herzerwärmende Liebesgeschichte um Lara Jean Covey (Lana Condor, 24) und Peter Kavinsky (Noah Centineo, 25) auf den Netflix-Bildschirmen flimmerte, kündigte der Streaminganbieter nun an, dass es damit noch nicht genug ist: Es wird eine Spin-off-Serie über Lara Jeans kleine Schwester Kitty geben!

Netflix gab bekannt, dass schon bald eine neue Serie namens "Xo, Kitty" veröffentlicht wird. Kitty Covey, dargestellt von Anna Cathcart, spielte in den "To All the Boys"-Filmen eher eine Nebenrolle und die Beraterin ihrer großen Schwester Lara Jean. Nun bekommt sie ihre eigene Serie: Auch sie wird sich mit Jungs-Problemen und schwierigen Beziehungen rumschlagen müssen.

Anna postete zuletzt auf ihrem Instagram-Account einen kleinen Teaser auf die Show: "Ich wette, du dachtest, die Geschichte sei vorbei... dass es keine weiteren Briefe geben würde... Aber es gibt eine Covey-Schwester - manche würden sie als die Favoritin bezeichnen - deren Liebesgeschichte gerade erst beginnt." Ihre Story wird voraussichtlich zehn Folgen á 30 Minuten lang sein. Wann genau die Serie bei Netflix zu sehen sein wird, ist allerdings noch ungewiss.

Anzeige

Getty Images Israel Broussard, Janel Parrish, Lana Condor Anna Cathcart und Noah Centineo im August 2018

Anzeige

KATIE YU/NETFLIX © 2021 Lana Condor und Noah Centineo in "To All the Boys: Always and Forever"

Anzeige

KATIE YU/NETFLIX Anna Cathcart, Lana Condor und Janel Parrish in "To All the Boys: Always And Forever"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de