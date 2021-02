Bereits der erste The Masked Singer-Auftritt sorgt für mächtig Verwirrung! Heute Abend geht das große Rätselraten endlich wieder los. Zehn verhüllte Promis präsentieren ihr Gesangstalent – einer von ihnen wird schon in wenigen Stunden ausscheiden und seine Identität preisgeben müssen. Den Anfang machte nun der Dinosaurier. Schon nach wenigen Sekunden wurde klar: Der Promi unter dem ulkigen Kostüm verstellt seine Stimme!

Der Dino performte als Auftakt den BTS-Hit "Dynamite" – trug diesen, bis auf eine kleine Metal-Einlage, aber mit einer ziemlich quakigen Stimme vor! Für das Rateteam ist völlig klar: Der Promi unter diesem Kostüm muss eine markante Stimmfarbe haben, die er offenbar verbergen will! "Da will uns jemand täuschen", betont Rateteam-Star Rea Garvey (47). "Also, wenn er mit seiner richtigen Stimme singen würde, dann würde man ihn bestimmt erkennen", ist sich auch Rate-Gast Carolin Kebekus (40) sicher.

Auch die Zuschauer sind bisher vor allem verwirrt – trotzdem äußern sie auf Twitter schon erste Theorien. Besonders oft fällt hier der Name Jan Delay (44). Auch Schauspieler Ingolf Lück (62) und Profi-Tänzer Detlev D Soost werden getippt. Im offiziellen ProSieben-Voting hingegen liegt Entertainer Luke Mockridge (31) vorn.

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Carolin Kebekus, Ruth Moschner, Rea Garvey bei "The Masked Singer"

Getty Images Komikerin Carolin Kebekus

Getty Images Jan Delay im Dezember 2015

