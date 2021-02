Sophia Thiel (25) ging kurz vor ihrem Social-Media-Comeback ganz schön die Düse! Die Fitness-Influencerin feierte am Valentinstag ihre Netz-Rückkehr. Fast zwei Jahre hatte sich die Münchnerin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil ihr der Druck zu viel geworden war. Bereits drei Tage vor der Veröffentlichung hatte sie ihren Neustart mit einem kryptischen Instagram-Post angedeutet. Wie aufgeregt Sophia selbst wegen dieses kleinen Beitrags war, hat sie nun in einem Livestream erzählt!

Am Dienstagabend ging die Sportlerin auf ihrem Instagram-Profil live und zeigte sich von der positiven Resonanz auf ihr Comeback mehr als begeistert. Sie habe mit dieser Welle der Liebe, die sie gerade überrolle, so gar nicht gerechnet. Kurz vor dem Upload der Beiträge habe ihr das Herz jedes Mal bis zum Hals geschlagen: "Bei den Batterien ist schon mal mein Pulslevel nach oben. Ich war so aufgeregt [...] und noch mal viel schlimmer, als das YouTube-Video dann hochgeladen werden sollte", berichtete sie strahlend. Mittlerweile sei das erste Mini-Video mit dem sich langsam füllenden Stromspeicher ihr erfolgreichster Insta-Post jemals – mit über 1,8 Millionen Views!

Doch was hat Sophia kurz vor ihrem Rückzug so sehr belastet? In ihrem YouTube-Video vom vergangenen Sonntag klärte sie bereits auf, dass sie sich im Laufe des Jahres 2019 immer wieder eingeredet hatte, nur etwas wert zu sein, wenn ihre Figur in Topform gewesen sei. Damals war sie mit ihrem Body sogar so hart ins Gericht gegangen, dass sie nicht nur täglich fast vier Stunden trainiert, sondern auch Salat genauestens abgewogen hatte.

Sophia Thiel auf der FIBO 2018 in Köln

Sophia Thiel, Fitness-Bloggerin

Sophia Thiel bei der Glow Beauty Convention, 2017

