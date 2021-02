Sie kann auf prominenten Support zählen! Romina Palm (21) wagt in diesem Jahr das Abenteuer Germany's next Topmodel und stellt sich damit den kritischen Blicken von Modelmama Heidi Klum (47). Bislang schlägt sich die Wahlkölnerin ziemlich gut – und das finden nicht nur ihre fast 120.000 Follower bei Instagram, sondern auch Jana Ina Zarrella (44). Die Moderatorin kennt das Nachwuchsmodel persönlich und ist sich sicher: Romina hat das Potenzial, weit zu kommen.

Romina ist seit rund einem Jahr mit Stefano Zarrella zusammen – sein Bruder Giovanni (42) ist wiederum mit Jana Ina verheiratet, was die beiden also quasi zu Schwägerinnen in spe macht. "Sie ist ein hübsches Mädchen und hat wirklich viel zu bieten. Sie ist fotogen, weiß, was sie will. Ich glaube, sie wird alle überraschen", erklärt die Love Island-Kupplerin im Interview mit Bild. Bislang habe sie GNTM nicht wirklich verfolgt, doch in diesem Jahr sei das natürlich anders: "Wenn ein Familienmitglied dabei ist, verfolgt man so eine Show natürlich intensiv. Ich freue mich wirklich sehr, dass Romina dabei und so erfolgreich ist. Die Familie steht voll hinter ihr."

Mit einer Größe von 1,68 Meter ist die 21-Jährige verhältnismäßig klein – aber das schmälert ihre Erfolgschancen nicht, wie Jana Ina klarstellt: "Ich bin wirklich dankbar dafür, dass sich GNTM auch verändert und jedem Mädchen die Möglichkeit bietet mitzumachen – egal ob sie klein ist oder Kurven hat. Die ganze Modelwelt hat sich ja auch komplett verändert, durch Instagram und die Werbewelt." Sie ist davon überzeugt: Romina wird die Show rocken.

Instagram / stefanozarrella Jana Ina Zarrella mit ihrem Schwager Stefano Zarrella

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Moderatorin

Instagram / lifeofromi Romina Palm, GNTM-Kandidatin 2021

