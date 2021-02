Was hat Romina Palm (21) daran gehindert, sich schon viel früher bei Germany's next Topmodel zu bewerben? Bereits seit mehreren Jahren verfolgt die Influencerin die beliebte Castingshow von Modelmama Heidi Klum (47). So war es sogar schon eine Art Tradition bei der Beauty, den Donnerstagabend zusammen mit ihrer Mutter vorm TV zu verbringen. Für die aktuelle Staffel nahm Romina dann ihren Mut zusammen und bewarb sich selbst – doch warum erst jetzt?

"Ich habe alle Mädels immer so bewundert und mir gewünscht, irgendwann mitmachen zu können", verriet Romina in ihrer Instagram-Story. Eine Voraussetzung hat die 21-Jährige allerdings an einer Bewerbung gehindert: Bis 2020 durften sich nur Mädchen mit einer Mindestgröße von 1,76 Meter melden – Romina war mit ihren 1,68 Meter also ausgeschlossen. Im Rahmen der 16. Staffel betonte Heidi jetzt aber, dass es keine Grenzen gebe. "Und dann hab ich gedacht, das ist meine Chance, ich werde mich da jetzt bewerben", erinnerte sich Romina zurück.

Eine Entscheidung, die Romina in keinster Weise bereut. Bereits mit 14 Jahren hat die Web-Bekanntheit mit dem Modeln angefangen. "Ich liebe es, vor der Kamera zu stehen", erklärte sie. Einer ihrer größten Unterstützer ist dabei ihr Freund Stefano Zarrella: "Er hat gesagt 'Mach das, ich sehe so viel Potenzial in dir!'"

