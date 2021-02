Evanthia Benetatou (28) freut sich auf ein besonders spannendes Jahr! Zusammen mit ihrem Verlobten Chris Broy erwartet die Ex-Bachelor-Kandidatin ihr erstes Kind. Gegenüber Promiflash verriet sie bereits ausführlich, inwiefern sich ihr Leben seitdem schon verändert hat. Sie verspüre beispielsweise starke Stimmungsschwankungen. Neben der Müdigkeit habe sie unter anderem auch heftige Heißhungerattacken. Mittlerweile ist die Brünette schon in der 22. Schwangerschaftswoche – wie geht es ihr damit?

Im Promiflash-Interview gab die 28-Jährige nun ein kleines Update. Obwohl sie immer noch mit einigen Wehwehchen zu kämpfen habe und ständig müde sei, wirkte sie überglücklich: "Es ist ein wunderbares, wundervolles, einzigartiges Gefühl, einfach zu spüren, dass in mir ein Baby wächst", plauderte sie aus. Denn sie spüre auch schon deutlich die Tritte ihres Kindes. Außerdem würde Chris stets versuchen, ihr die Schwangerschaft so angenehm wie möglich zu gestalten. Was aber nicht immer ganz so einfach sei...

Denn Eva sei ohnehin schon ein sehr temperamentvoller Mensch. Die hinzukommenden Stimmungsschwankungen würden die Situation nicht unbedingt leichter machen. "Mal weine ich aus dem Nichts heraus. Mal bin ich total euphorisch und glücklich", bestätigte Eva Chris' Aussage im Gespräch mit Promiflash. Trotz allem sei es natürlich "das schönste Gefühl der Welt", Vater zu werden, stellte der 30-Jährige aber auch klar.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2021

Instagram / evanthiabenetatou Eva und Chris

Instagram / evanthiabenetatou Chris und Eva im September 2020

