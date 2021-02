Die Tage kann man abzählen! Ende Januar bestätigten Evanthia Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris Broy überglücklich, dass sie ein Baby erwarten. Trotz zahlreicher Spekulationen hatten sie ihr süßes Geheimnis lange Zeit für sich behalten. Auf ihrem ersten öffentlichen Babybauch-Foto vor wenigen Wochen präsentierte die ehemalige Bachelor-Kandidatin dann ihre bereits deutlich gewölbte Körpermitte. Nun hat Eva auch endlich verraten, in welcher Schwangerschaftswoche sie ist.

"Es ist an der Zeit, euch ein bisschen mehr zu verraten: Schwangerschaftswoche 22. Die Hälfte der Zeit ist um", verkündete die 28-Jährige unter ihrem neusten Post auf Instagram. Dazu teilte sie zwei Fotos von ihrem Babybauch, den sie sichtlich glücklich streichelt. "Jeden Tag wächst das kleine Wunder in mir mehr und mehr. Jeden Tag spüre ich jede Bewegung mehr und mehr", schrieb sie zu den Bildern des Schwangerschafts-Shootings. Sie sei sehr dankbar dafür, dass ein kleines Baby in ihr heranwachse.

Im Promiflash-Interview verriet Eva außerdem, welche Beschwerden sie derzeit hat: "Die klassischen Gelüste und Stimmungsschwankungen sind vorhanden, allerdings nicht so sehr ausgeprägt wie Müdigkeit." Ab 18 Uhr würden der hübschen Brünetten bereits die Augen zufallen und sie brauche viele Ruhepausen. Sie schwärmte jedoch, dass sich ihr Liebster super um sie kümmere und sie verwöhne.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatous Ultraschallbild

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Influencerin

Anzeige

Evris Evanthia und ihr Partner Chris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de