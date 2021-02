Das war's wohl mit der rosaroten Verliebtheitsphase! Erst Anfang Januar machte Love Island-Schönheit Sandra Janina die Beziehung mit Are You The One?-Star Juliano Fernandez offiziell. Es folgte eine ausgewachsene Liebes-Offensive im Netz – die beiden veröffentlichten ein heißes Pärchenfoto nach dem nächsten. Zuletzt verbrachten sie noch jede freie Minute miteinander. Doch jetzt scheint Sandra ihrem Freund schon überdrüssig zu sein!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Beauty mit dänischen Wurzeln jetzt einige Fan-Fragen. Ein Abonnent wollte dabei wissen, wie viel Sex sie aktuell abbekommt – woraufhin Sandra ehrlich antwortete: "Erst mal gar nicht mehr." Da stellt sich natürlich als Nächstes die Frage: Ist bei ihr und Juliano alles in Ordnung? Offenbar nicht! In einer weiteren Story beteuerte die Brünette nämlich: "Brauchen beide Ruhe voneinander."

Was genau vorgefallen ist, möchte Sandra nicht verraten. Dennoch ist klar: Das Ganze geht nicht spurlos an ihr vorbei! So genehmigte die Influencerin sich in einer anderen Story bereits ein "Frust-Eis" – das schreit ja förmlich nach Liebeskummer. Denkt ihr, die beiden werden sich trennen? Stimmt ab!

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, bekannt aus "Love Island"

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina und Juliano Fernandez

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Influencerin

