Wer dachte, das Gefühlsbekundungen immer kitschig sein müssen, hat sich wohl getäuscht! Die Love Island-Granate Sandra und der Are You The One?-Kandidat Juliano gaben vor ein paar Wochen ihre Beziehung bekannt. Dabei sind sie schon seit drei Monaten zusammen. Gemeinsame Clips und heiße Pärchen-Pics im Netz stehen seit dem Liebes-Outing auf dem Tagesplan der beiden Turteltauben. Doch wie stark sind Sandras und Julianos Gefühle füreinander? Promiflash hat nachgehakt.

Das Paar gab intime Einblicke in seine frische Beziehung. Juliano erzählte gegenüber Promiflash, wie er seiner Angebeteten Zuneigung zeige. "Rasier' meinen Rücken" seien die "drei magischen Worten", die er Sandra bereits gesagt hätte, witzelte der Muskelmann im Interview. Ob sich die Erfurterin über derartige Liebesbeweise freut und ob sie dieser bedeutungsvollen Aufgabe gerne nachgeht, hat der Realitystar aber nicht verraten. Auch, ob sich die beiden ihre Liebe tatsächlich schon so richtig gestanden haben, behielten sie für sich.

Da Sandra und Juliano ihr Liebesglück nun auch öffentlich auf Social Media demonstrieren, äußern natürlich auch andere Internet-Sternchen ihre Meinung in Bezug auf diese Liaison – und die fällt nicht allzu positiv aus. Das sei dem Paar aber egal: "Was andere Influencer von uns halten, ist uns vollkommen gleichgültig", bestätigten die Frischverliebten daher noch einmal im Gespräch mit Promiflash.

Sandra Janina und Juliano Fernandez

Juliano, TV-Persönlichkeit

Juliano und Sandra Janina

