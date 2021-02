Linda-Caroline Nobat (26) zeigt sich beim Date mit dem Bachelor nicht unbedingt von ihrer besten Seite! Weil sich die Hanauerin wegen eines Corona-Kontakts zu Beginn der Dreharbeiten noch in vorsorgliche Quarantäne begeben musste, stieß sie erst später zum Rest der Liebesanwärterinnen hinzu. Auch Niko Griesert (30) lernte die Beauty deswegen erst nach ihren Konkurrentinnen kennen. Bisher konnte sie zwar trotzdem überzeugen und immer eine Rose ergattern – ein Date gab es für Linda aber erst in Woche fünf. Vom langen Warten war sie so genervt, dass sie bei dem Rendezvous letztlich nur durch ihre schlechte Laune bestach.

"Linda hatte nicht die beste Laune, ich habe das sofort an ihrem Blick gemerkt und gemerkt, dass da was nicht mit ihr stimmt gerade", gab sich der Bachelor etwas verwundert. Immerhin hatte er in der gestrigen Folge ein Pool-Date mit Linda und fünf weiteren Mädels organisiert. Bei einem Vieraugengespräch machte die 26-Jährige schließlich ihrem Ärger Luft: "Ich bin schon ein paar Tage da und hatte bis dato noch kein Date. Ich habe mich schon ein bisschen vernachlässigt gefühlt und will halt wissen, woran es liegt."

Und mit diesem Gefühl steht die Jurastudentin nicht alleine da. In der fünften Nacht der Rosen hatten sich einige Frauen beschwert, dass sie nicht wissen, woran sie bei Niko sind. Dem Osnabrücker gingen die "Abklärgespräche" allerdings gewaltig auf die Nerven. "Es geht um taktisches Geplänkel, andere Frauen. Da verliert man ein bisschen das Interesse", ärgerte er sich – gemeint waren damit Denise Hersing (25) und Laura Bühre, die er kurz darauf nach Hause schickte.

