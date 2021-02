Hat sich der Bachelor zu sehr auf seine Favoritinnen eingeschossen? Es ist nicht mehr abzustreiten, dass sich Niko Griesert (30) in der Kuppelshow bereits ein paar Herzdamen rausgepickt hat. Vor allem die Rosenanwärterinnen Michelle Gwozdz und Michèle de Roos kommen immer wieder in den Genuss seiner Aufmerksamkeit. Die anderen Kandidatinnen fühlen sich da manchmal ganz schön vernachlässigt und suchen bei dem TV-Junggesellen Bestätigung – davon ist er in der vergangenen Folge sogar ziemlich genervt. Doch sein Verhalten kann das Publikum nicht ganz nachvollziehen.

"Niko: Beschwert sich, dass Frauen nur Bestätigung wollen. Auch Niko: Gibt allen Frauen wahllos die Bestätigung, die Beste zu sein, sucht aber nur Kontakt zu Mimi und Insta-Michèle!", schreibt ein Zuschauer während der Episode am Mittwochabend auf Twitter. Ein weiterer könne zudem total verstehen, dass die Girls wissen wollen, woran sie beim Bachelor seien – zumal er selbst auch solche Gespräche suche: "Auch Niko: 'Hallo Michèle. Da du die ganze Woche wieder nicht mit mir gesprochen hast, wollte ich mir die übliche Bestätigung holen, dass du mich auch magst'", kritisiert ein User.

Rückendeckung erhält Niko allerdings von den Promiflash-Lesern. Einer Umfrage nach (Stand 18. Februar, 10:18 Uhr) kann die Mehrheit von 61,5 Prozent (653 von insgesamt 1.061 Stimmen) verstehen, warum er von den Bestätigungsgesprächen der Single-Ladys genervt ist. Nur 38,5 Prozent (408 Votes) denken: "Er hat sich den Schlamassel doch selbst eingebrockt! Er schenkt den Girls eben zu wenig Aufmerksamkeit."

TVNOW Bachelor-Kandidatin Mimi mit Niko Griesert

TVNOW Michèle de Roos und Niko Griesert in Folge fünf von "Der Bachelor"

TVNow Niko Griesert in der dritten Nacht der Rosen 2021

