Die aktuelle Staffel von Der Bachelor hat es ordentlich in sich. Nicht nur Rosenkavalier Niko Griesert (30) ist immer mal wieder mit seinen Gefühlen überfordert, sondern auch die Mädels sorgen für ordentlich Aufruhr. Vor allem Kandidatin Linda (26) eckte bisher immer mal wieder bei den anderen Single-Damen an. So auch in der nächsten Folge? Die Vorschau lässt immerhin wieder einen gewaltigen Zickenkrieg vermuten.

In dem kurzen Trailer für die nächste Folge der RTL-Flirtshow kochen die Emotionen wieder hoch. Zwischen Niko und Linda scheint es endlich mal zu knistern – das wünschte sich die 26-Jährige schon lange. Aber auch unter den Mädels wird es hitzig. Als die Nachrückerin der zweiten Folge die anderen Frauen fragt, warum sie denn so genervt seien, scheint Stephis (25) Antwort zu lauten: "Weil du blöd bist." Daraufhin sagt Linda in einem Einzelinterview, dass sie Stephi hasse. Oh je, lässt hier ein heftiger Streit auf sich warten?

Damit aber noch nicht genug! Nach einem Gruppendate, bei dem Kandidatin Esther davon erzählt, dass auch zu Hause ein tolles Leben auf sie warte, scheint sich für Niko etwas verändert zu haben. "Für mich ist die Sache dann auch gegessen", stellte er mit ernster Miene in einem Interview klar.

TVNow Linda-Caroline Nobat und Niko Griesert bei "Der Bachelor"

TVNOW Bachelor-Kandidatin Linda-Caroline Nobat

TVNOW Bachelor-Kandidatin Stephie

