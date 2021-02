Linda-Caroline Nobat (26) fährt erneut ihre Krallen aus! Vergangene Woche brachte sie bei Der Bachelor Kandidatin Kim Virginia Hartung (25) nach einem zunächst harmlosen Streit zum Weinen. Die ist mittlerweile ausgeschieden. Aber kein Problem für Linda, sie legt sich auch gerne mit den anderen Girls an. Der neuste Aufreger, der die Single-Lady auf die Palme bringt: Die Aufteilung der Zimmer in der neuen Bachelor-Bleibe.

In der fünften Folge ging es für Rosenkavalier Niko Griesert (30) und seine Liebesanwärterinnen von Berlin an den bayrischen Chiemsee. Dort bezogen die Frauen ein Chalet. Linda und ihre BFF Jacqueline Bikmaz stürmten direkt in den Raum mit dem Doppelbett. "Die Leute werden sich abfucken, dass wir dieses Zimmer haben", ahnte Linda und sollte damit recht behalten. Die anderen Girls fanden nämlich, dass diese zwei Schlafplätze den Schnarchern vorbehalten sein sollten. "Ich war als Erstes da. Ich habe mir das geschnappt. Ich bleibe hier", stellte Linda direkt klar. Schließlich hätte man ihr eh seit Tagen gesagt, dass sie schnarchen würde.

Auch als Hannah Kerschbaumer (28) noch einmal betonte, dass es im Sinne der Gruppe wäre, noch einmal über die Aufteilung zu verhandeln, sträubte sich Linda vehement. Am Ende fand schließlich Esther Kobelt die Lösung: Die Schnarcherin Denise Hersing (25) soll mit Linda das Zimmer teilen. "Ja, ich kann da mit ihr schlafen", erklärte Letztere direkt. Und so hat die temperamentvolle Beauty am Ende eben doch ihren Willen bekommen.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

