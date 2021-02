Kim Kardashian (40) holt die guten alten Zeiten zurück! Bevor die Beauty mit der Reality-Serie Keeping up with the Kardashians weltweit bekannt wurde, hatte man sie hauptsächlich als beste Freundin von Paris Hilton (40) auf dem Schirm. Sie wich der Hotelerbin früher nicht von der Seite – und hat trotz einer zwischenzeitlichen Funkstille bis heute noch ein gutes Verhältnis zu ihr. Nun zelebriert sie diese jahrelange Freundschaft anlässlich Paris' 40. Geburtstags mit alten Fotos im Netz!

Pünktlich zu ihrem Ehrentag durfte sich die Blondine am Mittwoch über jede Menge Throwback-Fotos freuen, die Kim fleißig auf Instagram teilte. Ein Bild, auf dem sie und Paris in Neckholder-Tops vor der Kamera posieren, ist inzwischen schon 15 Jahre alt. Die Posts beweisen aber nicht nur, wie lange die zwei Ladys schon befreundet sind, sondern auch, dass sie denselben Geschmack haben: Auf einer der Aufnahmen präsentieren sie sich nämlich nicht nur in beinahe dem gleichen Nicki-Stoff-Zweiteiler – sie kombinieren diesen auch mit fast identischen Taschen!

Paris kann in diesem Jahr aber nicht nur ihren 40. feiern, sondern auch ihr Liebesglück: Sie und ihr Partner Carter Reum haben sich verlobt! Die freudigen Nachrichten hatte das Paar zunächst in einem Interview bekannt gegeben – kurz darauf teilte die ehemalige "The Simple Life"-Darstellerin die News aber auch selbst via Instagram mit.

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/kimkardashian/ Paris Hilton und Kim Kardashian

Anzeige

Getty Images Paris Hilton uns Kim Kardashian auf dem Oktoberfest 2006

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de