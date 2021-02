Sie scheint aus dem Strahlen gar nicht mehr herauszukommen! Am Mittwochnachmittag gab Paris Hilton (40) überglücklich preis, dass sie verlobt ist. Nach einem Jahr Beziehung hatte ihr Partner Carter Reum um ihre Hand angehalten. Während die Hotelerbin zunächst nur in einem Interview über ihre Verlobung sprach, kommen nun auch ihre Follower auf ihre Kosten. Denn via Social Media teilte die Blondine jetzt Aufnahmen des romantischen Antrags.

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte Paris ein paar intime Aufnahmen des besonderen Moments. Während man auf einem Bild sieht, wie Carter vor seiner Zukünftigen auf die Knie geht, springt das It-Girl seinem Partner auf einem weiteren Foto glücklich in die Arme. "Mein Traum wurde wahr! Ich liebe meinen zukünftigen Ehemann so sehr", jubelte die Braut in spe unter ihrem Beitrag. In einem weiteren Post schwärmte sie außerdem davon, wie ihr Verlobter sie zu ihrem Geburtstag in den Urlaub entführt und dort um ihre Hand angehalten hatte: "Als wir am Strand entlang zum Abendessen gingen, führte Carter mich zu einer mit Blumen geschmückten Cabaña und ging vor mir auf die Knie. Ich sagte: 'Ja, ja für immer.' Es gibt niemanden, mit dem ich lieber für immer zusammen sein möchte."

Natürlich trudeln prompt zahlreiche Glückwünsche ein – auch von prominenten Followern. "Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so für euch zwei. Ich schicke euch ganz viel Liebe", schrieb zum Beispiel Heidi Klum (47). Auch Kris Jenner (65), Olivia Palermo (34), Miranda Kerr (37) und viele weitere Stars ließen es sich nicht nehmen, dem Paar zur Verlobung zu gratulieren.

Instagram / parishilton Carter Reum und Paris Hilton im Februar 2020

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Freund Carter Reum

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum im Januar 2021

