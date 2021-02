Wie viele Frösche küsste Paris Hilton (40), bis sie endlich ihren Prinzen fand? Erst gerade machte die Nachricht die Runde, dass die Hotelerbin verlobt ist. Nach rund einem Jahr Beziehung stellte der Unternehmer Carter Reum ihr die Frage aller Fragen. Die frischgebackene 40-Jährige scheint also endlich ihr Glück gefunden zu haben – doch wer sind eigentlich die Verflossenen des einstigen It-Girls?

Laut Us Weekly hat Paris mindestens 15 Ex-Partner. Einer davon ist der Schauspieler Chris Zylka (35). Mit ihm war die einstige "The Simple Life"-Darstellerin sogar verlobt – doch nach zehn Monaten lösten die beiden die Verlobung im November 2018 wieder. Davor hatte sie kurzlebige Romanzen mit dem "Der Teufel trägt Prada"-Star Adrian Grenier (44), dem DJ Afrojack, dem Milliardärssohn Stavros Niarchos (35), dem Desperate Housewives-Star Josh Henderson (39) und dem Sum 41-Frontmann Deryck Whibley (40). Die gebürtige New Yorkerin datete außerdem noch den Geschäftsmann Thomas Gross und das Malemodel River Viiperi (29). Mit Letzterem war sie fast zwei Jahre lang zusammen, bevor die Beziehung im Juli 2014 in die Brüche ging.

Von 2010 bis 2011 war Paris dann mit dem Nachtclubbesitzer Cy Waits liiert. Auch mit Doug Reinhardt (35) und dem Good Charlotte-Gitarristen Benji Madden (41) war das It-Girl schon mal zusammen. Richtig ernst wurde es 2004, als sie sich mit Paris Latsis verlobte, nachdem sie zuvor ein siebenmonatiges Tête-à-Tête mit dem Sänger Nick Carter (41) hatte – doch nur wenig später wurde die bevorstehende Hochzeit abgesagt. Nur ein Jahr zuvor wollte Paris mit dem Model Jason Shaw vor den Traualtar treten, doch auch daraus wurde nichts. Und nicht zu vergessen auf der Liste ihrer Ex-Flammen ist natürlich Rick Salomon (52), der 2003 das berüchtigte Sex-Tape der Blondine durchsickern ließ.

Getty Images Chris Zylka und Paris Hilton auf den Film Festival in Cannes im Mai 2018

Getty Images Paris Hilton und Adrian Grenier auf einem Event in L.A. im August 2010

Getty Images Paris Hilton und River Viiperi auf dem Film Festival in Cannes im Mai 2013

Getty Images Paris Hilton und Cy Waits auf einem Event in Hollywood im Mai 2011

Getty Images Paris Hilton und Doug Reinhardt auf einer Party im November 2009

Getty Images Nick Carter und Paris Hilton auf einer Party in New York im Juli 2004

Getty Images Paris Hilton und Paris Latsis in London im Juni 2005

