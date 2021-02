Dieser Moment ist ein ganz besonderer für sie. Ende Dezember überraschte Linda Reschke ihre Fans mit dieser Neuigkeit. Sie ist schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Zu dieser Ankündigung teilt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin außerdem das allererste Foto ihres kleinen Babybauches. Der ist mittlerweile auch ganz schön gewachsen – und nicht nur das: Die werdende Mutter kennt sogar bereits das Geschlecht.

Linda möchte ihre Beziehung eigentlich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten – doch anlässlich der Gender-Enthüllung macht sie jetzt mal eine Ausnahme. Auf Instagram teilt sie ein Video, in dem zum ersten Mal ihr Partner von vorne zu sehen ist. Die beiden stehen vor einem Luftballon, der das Geschlecht ihres Babys verraten soll. "Ich trau mich gar nicht", hört man den werdenden Vater sagen, kurz bevor er den Ballon zum Platzen bringt. Blaues Konfetti kommt daraufhin zum Vorschein... "Ein Junge", ruft Lindas Freund laut und fällt seiner schwangeren Liebsten in die Arme.

Die werdenden Eltern sind ganz überwältigt, umarmen sich lange und fangen beide am Ende an zu weinen. "Ich bin so froh, dich an meiner Seite zu haben und mit dir dieses neue Kapitel anzugehen", macht sie ihrem Partner in einem weiteren Post noch eine süße Liebeserklärung.

Instagram / linda.reschke Linda Reschke mit ihrem Partner erfahren das Babygeschlecht

