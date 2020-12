Linda Reschke überrascht ihre Fans mit süßen Neuigkeiten! Die schöne Brünette wurde Anfang des Jahres durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor bekannt. In der Kuppelshow galt die Brünette lange als Favoritin – doch nachdem sie einen Kuss mit Rosenkavalier Sebastian Preuss (30) verweigerte, flog sie raus. Anschließend fand 25-Jährige aber schnell einen neuen Partner, mit dem sie nun auch eine Familie gründet: Linda ist schwanger!

Das verriet sie ihren Fans am Samstag mit mehreren neuen Bildern auf Instagram: Auf den Fotos posiert Linda in roter Unterwäsche und hat liebevoll ihre Hand auf ihrem Babybauch liegen. Zu den Aufnahmen schrieb die werdende Mutter glücklich: "Ich kann es manchmal selbst nicht glauben, wenn ich in den Spiegel sehe. Aber ich weiß, ich werde eine tolle und liebevolle Mama sein!"

In ihrer Story teilte Linda zudem ein Foto, das wohl dokumentiert, wie sie ihrer eigenen Mutter von der Schwangerschaft erzählte: Einen rosa Donut ziert der Schriftzug: "Hallo Oma!" Im Hintergrund ist zudem ihr Freund und Bald-Papa zu erkennen, der Linda einen dicken Kuss aufdrückt.

