Gibt es etwa Beef zwischen Kourtney Kardashian (41) und Travis Barkers (45) Ex-Frau? Die Keeping up with the Kardashians-Beauty und der Blink-182-Star haben ihre Liebe erst am Mittwoch offiziell gemacht. Zuvor hatte es wochenlang Spekulationen um eine mögliche Romanze gegeben. Während ihre Fans total aus dem Häuschen sind, scheint es eine Person zu geben, die sich so gar nicht für die beiden freut: Travis' Ex-Frau Shanna Moakler (45) findet, dass sich ihr Verflossener "verschlechtert" habe.

Offiziell hat sich Shanna bisher noch nicht zum Liebesglück ihres Ex geäußert. Trotzdem hat das Playboy-Model klargemacht, wie es zu Kourtney und Travis' Beziehung steht. Unter einem ihrer Instagram-Posts kommentierte ein Follower: "Die Tussi kann dir doch nicht das Wasser reichen. Travis hat sich ziemlich verschlechtert." Shanna reagierte auf den Kommentar mit einem Like – sie scheint also die Meinung ihres Followers zu teilen.

Shanna und Travis gehen bereits seit 2006, nach zwei gemeinsamen Ehejahren, getrennte Wege. Die offizielle Scheidung folgte zwei Jahre später, nachdem ein kurzer Versöhnungsversuch gescheitert war. Aus ihrer Ehe stammen ihre beiden Kinder Landon (17) und Alabama (15).

Anzeige

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler, Model

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Shanna Moakler und Travis Barker bei den MTV Video Music Awards, 2007

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de