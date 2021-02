Kourtney Kardashian (41) macht es endlich offiziell! Das Reality-TV-Sternchen sorgte in den vergangenen Tagen für jede Menge Liebesgerüchte. Es wurde nämlich von Paparazzi bei einem Date mit Travis Barker (45), dem Drummer der Rock-Band Blink182, erwischt. Zum Valentinstag machte der Musiker ihr sogar ein Geschenk. Und wenige Tage später wollen sie ihr Liebesglück nun wohl auch mit dem Rest der Welt teilen: Mit einem Pärchenfoto bestätigt Kourtney die Beziehung.

Auf Instagram postete die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit jetzt ein Foto von zwei verschlungenen Händen und kommentierte den Beitrag schlicht und einfach mit einem schwarzen Herz-Emoji. Travis hat sie darauf weder verlinkt, noch sieht man sein Gesicht. Allerdings lassen die besonderen Tattoos auf der Haut kaum einen Zweifel daran, dass es sich um den 45-Jährigen handelt. Außerdem hinterließ er unter dem Bild das gleiche Emoji.

Die Fans scheint das Liebesouting mega zu freuen. Schon nach wenigen Stunden hat der Post fast zwei Millionen Likes. Unter anderem kommentierten Stars wie Model Miranda Kerr (37) und Tänzerin Addison Rae (20) das süße Pärchen-Pic. Überrascht es euch, dass Travis und Kourtney jetzt offiziell zusammen sind? Stimmt ab!

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Getty Images Travis Barker, Musiker

Getty Images Kourtney Kardashian im Juni 2018 in New York

