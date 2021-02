Auf Altbewährtes zurückgreifen? Für mache Fernsehproduktionen kommt das nicht infrage! Auch die Macher von Germany's next Topmodel fragen sich wahrscheinlich vor jeder neuen Staffel, wie das bisher Gebotene noch zu toppen wäre. Die Lösung: Das traditionelle Nackt-Shooting wird in diesem Jahr noch etwas verschärft – und zwar zu einem Nackt-Walk! Die Kandidatinnen scheinen sich noch nicht ganz sicher zu sein, wie sie das finden – ihr in der Promiflash-Umfrage wisst es hingegen schon.

Im ProSieben-Teaser, der den Nackt-Walk ankündigte, sah man Romina Palm (21), die offenbar keine Probleme mit der Nacktheit hatte. Bei Mitstreiterin Soulin Omar sah das jedoch ganz anders aus. Die Promiflash-Leser sind sich immerhin einig: Von den 1.297 Teilnehmern fanden stolze 90,7 Prozent die Show-Neuerung übertrieben. Das entspricht 1.177 Stimmen. Nur 120 von euch, also 9,3 Prozent, waren dem gegenüber der Meinung, dass die neue Nacktheit eine gute Idee gewesen sei.

Der Teaser offenbarte jedoch, dass nicht nur die Mädels sich nackig machen werden: Auch Modelmama Heidi Klum (47) zieht blank! In dem Video ist sie mit überschlagenen Beinen und vor der Ballondeko des Sets splitterfasernackt auf ihrem Jurystuhl zu sehen.

