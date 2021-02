Diesem Moment hat Vanessa Tamkan (23) seit Wochen entgegenfiebert! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hatte im Sommer vergangenen Jahres verkündet: Sie und ihr Mann Roman erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem gab sie ihren Fans regelmäßig Schwangerschafts-Updates und verriet gegen Ende: Sie kann es kaum mehr erwarten, ihren Sohn im Arm zu halten. Jetzt ist es endlich so weit: Die Tamkans sind zu dritt.

Via Instagram verkündete die Kölnerin jetzt die Geburt des Kleinen. Sie teilte ein Video, auf dem man unter anderem ein Baby-Emoji sehen konnte. Im Hintergrund hörte man das Schreien ihres Sohnemannes und ihr glückliches Weinen. In dem Beitrag verriet Heidi Klums (47) ehemaliger Schützling dann auch schon erste Details. Demnach hat Tamkan Junior schon am 18. Februar das Licht der Welt erblickt und hört auf den Namen Carlo Cem Tamkan. "Wenn aus Liebe, Leben wird", schwärmte die frischgebackene Mama.

Tatsächlich war es in den vergangenen Tagen verdächtig still um die Influencerin geworden. Am Freitagabend gab sie allerdings bereits einen Hinweis, dass ihr Kleiner endlich da ist. In ihrer Story teilte sie nämlich ein vielsagendes Zitat: "Mir sind die Wunder ausgegangen, dann habe ich dich getroffen."

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan auf Mallorca im August 2020

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa und Roman Tamkan

Anzeige

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de