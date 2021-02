Vanessa Tamkan (23) ist jetzt vielleicht schon Mama! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann Roman Tamkan erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Erst vor wenigen Tagen zeigte sich die werdende Mutter noch total ungeduldig und "genervt", weil sie genug von der Schwangerschaft hatte – und ihr Baby endlich im Arm halten wollte. Jetzt ist es womöglich schon so weit: Vanessa deutet im Netz an, dass ihr Kind endlich auf der Welt ist!

In den vergangenen Stunden war es verdächtig ruhig auf ihrem sonst so aktiven Instagram-Kanal – vor wenigen Minuten postete Vanessa dann aber diese vielsagenden Zeilen in ihrer Story: "Ich habe schon lange keine Wunder mehr gesehen und dann habe ich dich getroffen." Gut möglich, dass mit diesem "Wunder" ihr Baby gemeint ist!

Ob das Kind nun schon da ist oder nicht – so oder so ist klar: Vanessa und Roman sind bestens vorbereitet! Anfang der Woche hatte die Influencerin stolz verkündet, dass das Paar alles erledigt habe, was es vor der Geburt noch schaffen wollte. Auch mit dem fleißigen Nestbau für ihr Baby ist die 23-Jährige längst fertig.

Instagram / vanessa.tamkan Roman und Vanessa Tamkan im Dezember 2020

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan im Dezember 2020

Instagram / vanessa.tamkan Vanessa Tamkan, Model

