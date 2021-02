Deshalb hat Elsa Hosk (32) sich für diesen ungewöhnlichen Babynamen entschieden. Die Victoria's Secret-Beauty und ihr Freund Tom Daly sind erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr Töchterchen trägt den Namen Tuulikki Joan Daly. Dass die beiden sich diesen Vornamen in Anlehnung an Elsas Mutter ausgesucht haben, machte das Model bereits in dem Geburts-Post deutlich. Aber woher kommt der Name Tuulikki überhaupt?

Das beantwortete die junge Mama jetzt selbst in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story: "Es war nicht schwer, sich für ihren Namen zu entscheiden. Ich wusste schon immer, dass ich einen finnischen Namen wollte, die sind so süß. Tuulikki ist der zweite Name meiner Mutter." Es bedeute kleiner Wind und sei außerdem der Name einer Waldgöttin. Als sie Tom von ihrem Namenswunsch erzählte, sei der Unternehmer sofort begeistert gewesen. Bei ihren Eltern hat Klein-Tuulikki allerdings bereits einen Spitznamen. Elsa und Tom nennen ihre Kleine einfach Tuuli.

Anders als andere Topmodels, die schon wenige Wochen nach der Geburt wieder auf dem Laufsteg stehen, will sich Elsa bei ihrem After-Baby-Body etwas Zeit nehmen. "Ich versuche, meinem Körper Zeit zu geben, zu heilen und ich mache mir keinen Druck, schnell wieder eine Size Zero zu sein", erklärte sie in ihrer Story.

Anzeige

Getty Images Elsa Hosk, Model

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk mit ihrem Freund Tom Daly und ihrer Tochter Tuulikki Joan

Anzeige

Doug Peters/Empics Elsa Hosk bei den British Fashion Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de