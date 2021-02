Elsa Hosk (32) meldet sich mit süßen Neuigkeiten! Die Victoria's Secret-Beauty hatte ihrer Community im September 2020 verraten, dass sie und ihr Freund Tom Daly zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Wie sehr sie der Ankunft ihres Babys entgegenfiebert, hatte die 32-Jährige daraufhin immer wieder mit Schwangerschaftsupdates deutlich gemacht, in denen sie auch verriet, dass sie ein Mädchen erwartet. Das darf sie nun endlich in den Händen halten: Elsa ist Mutter geworden!

Die Laufstegschönheit veröffentlicht jetzt ein Bild, das niedlicher kaum sein könnte: Sie und ihr Partner liegen darauf zusammengekuschelt im Bett – allerdings nicht alleine: Auf Toms Brust ist ihre gemeinsame Tochter zu sehen, die in eine Kuscheldecke gewickelt, seelenruhig schlummert. "Tuulikki Joan Daly, 11. Februar 2021", verrät die stolze Neu-Mama zu ihrem Post noch den Namen und das Geburtsdatum ihrer kleinen Maus. Der doppelte Vorname sei in Anlehnung an Elsas Mutter und die Oma ihres Freundes ausgewählt worden.

Die Blondine lässt in ihrem Post keinen Zweifel daran, wie sehr sie jetzt schon ihre neue Mutterrolle genießt: "Es war der glücklichste Tag meines Lebens, als ich dich endlich kennenlernen durfte. Der stolzeste Moment meines Lebens, als ich dich zur Welt bringen durfte!" Die kleine Tuulikki Joan sei ganz wie eine "Superheldin" mit ihrer Faust voran zur Welt gekommen.

Getty Images Elsa Hosk im November 2018

Instagram / tomtomdaly Tom Daly und Elsa Hosk

Getty Images Elsa Hosk, Model

