Ashley Tisdale (35) ist wunderschön schwanger. Erst im September verkündete die Schauspielerin, dass sie und ihr Ehemann Christopher French (38) eine gemeinsame Tochter erwarten. Seither versorgt sie ihre Fans in den sozialen Medien regelmäßig mit Updates, zeigt sich ganz leger in Jogginghose und Pulli, im Sport-BH oder sogar splitterfasernackt. Für die Arbeit schmeißt sich Ashley wiederum so richtig in Schale, wie sie mit ihren jüngsten Fotos beweist: Darauf präsentiert sie sich in einem eleganten Perlenkleid.

Anlässlich der finalen Folge der amerikanischen Fernsehshow "The Masked Dancer" begeistert der High School Musical-Star mit einem weißen, mit hunderten Perlen verzierten Dress sowie einem dazu passenden Haarreif. In seiner Instagram-Story veröffentlichte das Jurymitglied der Tanzsendung neben Bildern seines Outfits auch ein kurzes Statement. Darin dankt Ashley dem hinter den Kulissen arbeitenden Styling-Team. Trotz ihrer Schwangerschaft und den damit einhergehenden schlechten Tagen müsse sie immer rechtzeitig fertig sein, was sie ohne diese Menschen nicht schaffen würde.

Auch die Fans der 35-Jährigen sind offenbar ganz hingerissen von deren Look. "Oh mein Gott, du Perlenkönigin", schrieb beispielsweise die Schauspielerin Sarah Wright Olsen (37) unter ein von Ashley gepostetes Selfie, das sie in ihrem bezaubernden Kleid zeigt. "Traumhaft", "Wunderschön" und "Makellos" lauten weitere Kommentare.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale im Februar 2021

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Sängerin und Schauspielerin

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale im Januar 2020

