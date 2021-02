Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass Ashley Tisdale (35) und Christopher French (38) sich das Jawort gaben, im vergangenen September überraschten die beiden dann mit einer zuckersüßen Neuigkeit: Das Paar erwartet den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seither verwöhnt Ashley ihre Fans in den sozialen Medien mit regelmäßigen Updates ihrer voranschreitenden Schwangerschaft. Für ihren jüngsten Post ließ der High School Musical-Star nun alle Hüllen fallen – und rief seine Follower zu einem positiven Umgang mit ihrem Körper und mehr Selbstliebe auf.

"Wir verwenden so viel unserer Zeit darauf, unsere Liebe anderen zu geben. Lasst uns anfangen, uns selbst zu lieben und unsere Körper in jeder Verfassung und Form zu lieben", schrieb die 35-Jährige unter ein Instagram-Bild, auf dem sie sich gänzlich unbekleidet im Spiegel fotografiert. Während sie mit einer Hand ihre Brust verdeckt, zeichnet sich im Profil deutlich die Wölbung ihres Babybauchs ab. "Unsere Körper tun jeden Tag so viel für uns und wir versäumen es, das anzuerkennen. Sei deinem Körper dankbar und sag ihm, dass du ihn liebst", fuhr Ashley fort.

Der Aufruf erfolgt nur wenige Tage nach den jüngsten Baby-News: In einem Interview mit Access Daily hatte die werdende Mutter über die Namensfindung ausgepackt. Tatsächlich stehe schon seit Langem fest, wie ihre Tochter heißen werde: "Sie wurde benannt, bevor sie gekommen ist. Wir haben uns den Namen tatsächlich schon letztes Jahr ausgesucht."

Anzeige

Instagram / cmfrench Ashley Tisdale und Christopher French

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Schauspielerin und Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de