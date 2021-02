Momo Chahine hat Aurelia Lamprecht offenbar ziemlich begeistert! Die Wege des ehemaligen DSDS-Kandidaten und der Ex-Love Island-Beauty kreuzten sich vor Kurzem: Die Brünette spielte in dem Musikvideo zu dem Song "Labyrinth" des Sängers mit – vor der Kamera knisterte es gewaltig zwischen den beiden. Wie die Influencerin privat zu dem Musiker steht, hat sie Promiflash verraten: Aurelia schwärmt in den höchsten Tönen von Momo!

Ob Momo ihr Typ wäre, kann Aurelia so pauschal zwar nicht beantworten. Sie stehe nämlich auf keinen bestimmten Typ Mann – stattdessen müsse es einfach zwischenmenschlich passen, wie Aurelia Promiflash erzählt. Ohne Frage sei der 24-Jährige aber sehr gut aussehend: "Dass er ein attraktiver Mann ist, ist ja nicht zu übersehen, sage ich jetzt mal." Das Verhältnis der beiden würde die einstige Kuppelshow-Kandidatin trotzdem eher als freundschaftlich bezeichnen.

Durch das gemeinsame Projekt hätten sie viel Kontakt miteinander gehabt. Insgesamt habe Momo einen sehr guten Eindruck bei der 23-Jährigen hinterlassen: "Ich finde ihn wirklich sehr nett, sympathisch, herzlich – sehr auf dem Boden geblieben."

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Ex-"Love Island"-Teilnehmerin

Getty Images Momo Chahine bei DSDS im Jahr 2019

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, bekannt durch "Love Island"

