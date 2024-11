Aurelia ist für "Love Island VIP"-Kymani "die schönste Frau"

Nach seinem Exit bei Love Island VIP verriet Kymani Yade exklusiv gegenüber Promiflash nicht nur, wie er sich fühlt, sondern auch, wer zuletzt sein Herz erobert hatte. Der Sohn von Daisy Dee (54) flog in der aktuellsten Folge bei der Red-Flag-Night raus, obwohl er kurz vorher seinen Fokus auf Aurelia Lamprecht gelegt hatte. "Ich hatte gerade Aurelia kennengelernt und wir fingen gerade an, zu daten", betonte er und fing plötzlich an, zu schwärmen: "Ich hätte Aurelia sehr gerne näher kennengelernt. Sie war für mich die schönste Frau bei 'Love Island VIP' von innen und außen."

Mit diesen Worten gab der Reality-Neuling offensichtlich zu, dass Aurelia, die zuvor großes Interesse an Leandro Fünfsinn hatte, bei ihm für Schmetterlinge im Bauch sorgte. Umso weniger verstand er, weshalb die anderen Kandidaten ihn dann herauswählten: "Um ehrlich zu sein, hab ich damit gerechnet, dass jemand anderes die meisten Red-Flags bekommt, zum Beispiel Wilson, Danilo oder Gigi." Anscheinend waren die Mitstreiter laut Kymani anderer Meinung, sie sagten, "er müsse sich auf mehr als eine Frau konzentrieren." – Wobei dieses Konzept eher an Are You The One erinnert als an das von Love Island. Nach seinem Exit verriet er Promiflash dann seine Gefühlslage: "Ich war nicht traurig, ich war geschockt, dass die 'Love Island'-Reise vorbei war."

In den ersten Folgen der Staffel bandelte das Model mit Love-Island-Gewinnerin Tracy Candela an, doch dieses Couple hielt nicht lang. Nach einem Kuss beendete Kymani die Verbindung und zog vorerst als Single weiter. In der Show war Tracy zuerst sehr glücklich über den Kuss, doch nach ihrem Exit in Folge vier berichtete sie dann im Interview mit Promiflash: "Kymani und ich haben uns sehr gut verstanden [...], aber der Funke ist nicht wirklich übergesprungen, was sich beim Kuss auch bemerkbar gemacht hat, denn ich habe es nicht wirklich gefühlt." Kymanis zweite Chance auf die große Liebe mit Aurelia wurde ihm somit von den Frauen, unter anderem Yeliz Koc (31) und Alicia Costa Pinheiro, die ihn in dieser Nacht nominierten, verwehrt.

Instagram / kymaniyade Kymani Yade, Realitystar

RTL II Kymani Yade und Tracy Candela bei "Love Island VIP"

