Seit wann hat Kim Kardashian (40) denn eine Teenager-Tochter? Der Keeping up with the Kardashians-Star ist stolze Mutter von vier Kindern – daraus macht die Unternehmerin auch kein Geheimnis: Regelmäßig veröffentlicht die Beauty hübsche Fotos von ihrem Nachwuchs im Netz. Das neuste Update zu ihrer ältesten Tochter North sorgt jetzt für Erstaunen: Die Siebenjährige sieht hier schon aus wie eine junge Frau!

Via Instagram veröffentlichte Kim jetzt eine zauberhafte Bilderreihe: Hier wird North von ein paar Stylisten professionell frisiert und sogar ein bisschen geschminkt – und beobachtet das Prozedere mit strengen Augen. Das Ergebnis ist erstaunlich: North wirkt wie eine Teenagerin! "Mein wunderschönes, süßes, schlaues Mädchen", schwärmt ihre berühmte Mama in der Bildunterschrift. "Ich liebe es, mich zum Spaß mit dir aufzustylen."

Auch ihre Fans sind hin und weg von dem Anblick – und kommen in den Kommentaren unter dem Beitrag gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: "Wow! Also, da kommt jemand eindeutig nach der Mama!", betont eine Abonnentin. "Wunderschön, sie wird auf jeden Fall eine hübsche Frau", schreibt eine weitere.

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North

