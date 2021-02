Wenn das mal kein außergewöhnlicher Liebesbeweis ist! Kim Kardashian (40) und ihre Tochter North (7) sind seit sieben Jahren unzertrennlich. Immer wieder postet der Keeping up with the Kardashians-Star süße Schnappschüsse mit seiner Tochter auf Social Media und lässt seine Fans an seinem Familienalltag teilhaben. Jetzt bekam die 40-Jährige eine ganz besondere Liebesbotschaft der Siebenjährigen – und die wollte Kim ihren Fans natürlich nicht vorenthalten.

Auf Instagram postete die Beauty das Bild einer Klopapierrolle – denn darauf befand sich eine Botschaft von North an ihre Mutter. "Mama, ich liebe dich", schrieb die Kleine mit einem schwarzen Stift auf das rosafarbene Papier. Kim schien sich über diesen unerwarteten Liebesbeweis wahnsinnig zu freuen. "Ich liebe dich auch, North. Für immer", kommentierte sie das Foto. Und nicht nur Kim ist von der Geste ihrer Tochter entzückt, auch die Fans finden die Aktion supersüß. "Es gibt nichts, was mit der Liebe zwischen einer Mutter und ihrer Tochter zu vergleichen ist", schrieb beispielsweise ein User.

Dass North ganz viel Liebe in sich trägt, machte sie bereits in einem vergangenen Interview deutlich. "Ich würde dafür sorgen, dass alle Menschen sich lieben und die Pandemie verschwindet", sagte die Kleine im Gespräch mit CR Fashion Book, als sie gefragt wurde, wie man den Weltfrieden herstellen könnte.

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian

KCS Presse / MEGA Kim Kardashian mit ihrer Tochter North in Paris 2020

Instagram / kimkardashian North West und Mama Kim Kardashian

