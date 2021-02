Ja, so eine Schwangerschaft kann auch so manche Begleiterscheinung mit sich bringen! Evanthia Benetatou (28) ist in der 22. Schwangerschaftswoche angelangt und hat somit bereits die Hälfte ihrer anderen Umstände hinter sich. Gegenüber Promiflash verriet die Bachelor-Finalistin aus dem Jahr 2019 kürzlich, unter Gelüsten, Stimmungsschwankungen und Müdigkeit zu leiden. Nun gab sie ein Update: Diese Wehwehchen plagen die werdende Mutter aktuell!

An ihren Stimmungsschwankungen hat sich nichts geändert – sie seien vielleicht sogar stärker geworden, verriet Eva im Promiflash-Interview: "Mal weine ich aus dem Nichts und mal bin ich total euphorisch und glücklich." Besonders anstrengend sei auch ihre Müdigkeit. "Zwischen 17, 19 Uhr gehen bei mir die Lichter aus. Sobald ich eine ruhige Position gefunden habe, möchte ich einfach bloß schlafen", erzählte sie. Nachts wache sie dann häufig mit Kohldampf auf – und dann werde gegessen.

Doch auch im Schlaf lassen die Gelüste Eva nicht los. "Manchmal träume ich auch von Essen – ob das Donuts sind oder die schöne griechische Küche von meiner Mama", plauderte die 28-Jährige aus. Außerdem plage die TV-Beauty starkes Sodbrennen. Unter Übelkeit habe sie hingegen glücklicherweise nur in den ersten Monaten gelitten.

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2021

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Evanthia Benetatou, Oktober 2020

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin 2020

