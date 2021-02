Ed Sheeran (30) meldet sich zurück – und wie! Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass der Singer-Songwriter mit "No. 6 Collaborations Project" sein vorerst letztes Studioalbum veröffentlicht hatte. Nach seiner riesigen "Divide"-Tour, die ihn um den gesamten Globus geführt hatte, hatte er eine Auszeit von der Musik und den sozialen Medien angekündigt. Die wurde bislang lediglich von seiner Single "Afterglow" unterbrochen, mit der der Brite im vergangenen Dezember seine Fans überrascht hatte. Die sollten sich angesichts der folgenden Neuigkeit lieber einmal kurz hinsetzen: Ed kündigte noch für dieses Jahr ein neues Album an.

An seinem Geburtstag postete der nun 30-Jährige ein Bild auf Instagram, das neben einem mit Kerzen bestückten Kuchen mit Piraten-Gesicht ein Foto von ihm aus Kindheitstagen zeigt. Darauf ist Ed als Seeräuber verkleidet. "Ich bin gerade angezogen wie an meinem dritten Geburtstag und werde jetzt Colin, die Piraten-Raupe, verdrücken", schrieb er unter Bezugnahme auf seinen Geburtstagskuchen unter den Beitrag. Dann fügte er allerdings noch einen Satz hinzu, der bei seinen Fans für Schnappatmung sorgen dürfte: "Ich werde später im Jahr mit der vierten Ausgabe der Reihe zurück sein."

Nach "Plus", "Multiply" und "Divide" dürfte nun also "Minus" oder "Subtract" kommen. Dass das Album ein Riesenerfolg wird, kann als Gewissheit betrachtet werden. Eds Alben verkauften sich millionenfach, für "Divide" erhielt er unter anderem einen Grammy.

Instagram / teddysphotos Ed Sheerans Geburtstagskuchen neben einem Foto aus Kindertagen

Getty Images Ed Sheeran im Juni 2019

Getty Images Ed Sheeran im Jahre 2014

