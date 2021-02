Sie ist auf der Überholspur! Vor Kurzem verriet Amira Pocher (28) ihren Fans, dass sie neben dem Podcast "Die Pochers hier!", durch den sie gemeinsam mit ihrem Mann Oliver Pocher (43) führt, nun ihr eigenes Format bekommt. Vergangene Woche ging die erste Episode von "Hey Amira" an den Start und kam bei den Zuhörern richtig gut an. Doch was hält eigentlich Oli davon, dass seine Frau jetzt ihr eigenes Ding macht?

In einer aktuellen Folge von "Die Pochers hier!" plaudert das Paar natürlich auch über Amiras neues Projekt. "Meine Reaktion war: Auch ich mache jetzt einen eigenen Podcast, der heißt 'Hallöchen Oli'", scherzt der Comedian. Daraufhin beginnt plötzlich ein langer Monolog über Fußball, der von Amira mit einem lauten Schnarchen unterbrochen wird. "Unterhaltet ihr euch lieber über eure Gesichtswässerchen, die man ins Gesicht klatschen kann", entgegnet ihr wiederum Oli, der damit auf Amiras Podcast-Reihe anspielt, die sich eben auch mit Themen wie Kosmetik beschäftigt. "Aber nur so zur Information, jede Folge ist ein anderes Thema. Gibt ja auch Sport und Ernährung, dann mal Psychologie...", stellt die Mutter von zwei Söhnen klar, bis ihr ihr Mann ebenfalls mit einem Schnarchen das Wort abschneidet.

Doch Spaß beiseite, Oli ist natürlich mächtig stolz auf Amira und hat von Anfang an an ihren Erfolg geglaubt. "Ich hab dir vorher gesagt, das wird gut funktionieren. Du machst ja auch andere Themen. Ist ja auch okay", erklärt der 43-Jährige. Und tatsächlich lieben die Fans "Hey Amira" – innerhalb der ersten 24 Stunden schaffte es der Podcast, Nummer eins auf AudioNow zu werden. Damit vertrieb er das Format "Die Pochers hier!" von der Spitze.

Anzeige

ActionPress Oliver und Amira Pocher im Juni 2019 in Hamburg

Anzeige

Patrick Franck/ ActionPress Amira und Oliver Pocher bei einem Auftritt

Anzeige

Instagram / amira_m.aly Oliver Pocher und seine Frau Amira

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de