Amira Pocher (28) bekommt ein Solo-Programm. In "Die Pochers hier" quatscht die Beauty mit ihrem Mann Oliver (42) jede Woche aufs Neue über all die Dinge, die sie in ihrem Alltag beschäftigen. Amira erreichen dazu allerdings so viele Hörerfragen und Themenvorschläge, dass sie nun zusätzlich einmal pro Woche ihr eigenes Ding machen wird. "Hey Amira" wird das neue Format der 28-Jährigen heißen.

Wie RTL bekannt gab, wird Amira ab jetzt jeden zweiten Mittwoch alleine auf Audio Now zu hören sein und über Themen wie "Beauty, Influencer-Brands, plastische Chirurgie, Schwangerschaft, Ernährung, Sport und vieles mehr" sprechen. Dabei können die Zuschauer selbst Teil des Podcasts werden. Es gibt nämlich die Möglichkeit, eine Frage als Sprachnachricht einzureichen – und Amira kann diese dann beantworten. "Das ist eine richtig große Ehre für mich, nach einem echt erfolgreichen ersten Podcast-Jahr an Ollis Seite, jetzt zusätzlich mein eigenes Format bei Audio Now zu starten", sagte die zweifache Mutter.

Und auch das erste Thema der neuen Folge ist schon bekannt. Amira wird sich mit der Frage beschäftigen, ob Beauty-Produkte wirklich helfen. Um dieser Thematik auf den Grund zu gehen, holt sich die 28-Jährige tatkräftige Unterstützung ans Mikrofon und spricht mit Beauty-Influencer und Biologiestudent Leon über Kosmetik und Schönheit.

