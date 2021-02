Kann das gut gehen? Dass sich Pati und Baksi nicht riechen können, wurde während ihrer Teilnahme bei The Biggest Loser schnell deutlich. Die Kandidatinnen gerieten im Camp auf der griechischen Insel Naxos wiederholt aneinander. Nun könnte der Streit in eine neue Runde gehen: Beide Frauen sicherten sich durch ihre "Lucky Loser"-Teilnahme eine Rückkehr in das Format. Und schon während ihrer kurzen gemeinsamen Zeit in dem Online-Camp war Patis Missmut kaum zu übersehen...

Als Pati in der finalen Folge zum Online-Camp dazustößt und erfährt, dass die Rosenheimerin auch um eine Rückkehr kämpft, kann sie ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten. "Ich schwöre, ich habe keinen Bock auf Baksi. Ich will nach Hause, ich habe keinen Bock auf die Frau." Durch Baksis Exit sei endlich Ruhe in der TV-Unterkunft eingekehrt – und in Patis Augen hat ihre Mitstreiterin keine zweite Chance verdient: "Weil sie sich vollgefressen hat, um nach Hause zu fahren. Was macht sie wieder hier?", wird die 33-Jährige richtig wütend.

Tatsächlich war Baksi über ihr Show-Aus ziemlich froh gewesen – und das vor allem wegen der Auseinandersetzungen mit ihrer Konkurrentin. "Im Camp wurde es mir zu gefährlich, für mich war die Situation mit Pati eine tickende Zeitbombe. Das konnte ich nicht mehr ertragen", erklärte sie im Promiflash-Interview. Mal sehen, ob es zwischen den beiden Frauen nun erneut eskalieren wird...

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1

SAT.1/Melanie Frenzel Pati Cirillo, "The Biggest Loser"-Kandidatin 2021

SAT.1 Carina, Verena, Baksi, Marion Luck, Cindy und Pati bei "Lucky Loser"

SAT.1 Baksi bei "Lucky Loser"

