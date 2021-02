Ist Baksi froh, das The Biggest Loser-Camp hinter sich gelassen zu haben? Die Rosenheimerin rückte in der aktuellen Staffel ihrem Übergewicht zu Leibe, musste das Format jedoch am vergangenen Sonntag verlassen. Allerdings war die 49-Jährige nicht traurig über ihren Exit – sie wusste, es war Zeit, nach Hause zu fahren. Mit Promiflash spricht sie nun über ihre Abreise aus Griechenland.

"Ich habe sehr viel von meiner Trainerin Petra Arvela bei 'The Biggest Loser' gelernt. Aus diesem Grund hat mich der Weg nach Hause nicht beunruhigt", erklärt Baksi gegenüber Promiflash. Sie habe ihre Ernährung zu Hause umgestellt und trainiere auch weiterhin fleißig an ihrem Gewicht. Mit ihrer Leistung in der Show sei sie rückblickend zufrieden: "Ich konnte meine täglichen Aufgaben bewältigen. Die Challenges waren anstrengend, aber jedes Mal freute ich mich, eine Runde weiterzukommen und nicht zu scheitern."

Ein Grund, warum die Unternehmerin wegen ihres Rauswurfs nicht geknickt ist, sei der Streit mit Konkurrentin Pati gewesen. "Im Camp wurde es mir zu gefährlich, für mich war die Situation mit Pati eine tickende Zeitbombe. Das konnte ich nicht mehr ertragen", lässt sie die vergangene Zeit Revue passieren. Doch wieso ist sie mit der 33-Jährigen so aneinandergeraten? "Sie äußert ihre Probleme, um Aufmerksamkeit im Team zu bekommen, ist sehr impulsiv und strahlt für mich eine starke körperliche Unruhe aus", schildert Baksi ihre Sicht.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:30 Uhr in SAT.1.

SAT.1/Melanie Frenzel Baksi, Kandidatin bei "The Biggest Loser" 2021

"The Biggest Loser", SAT.1 Baksi bei "The Biggest Loser"

"The Biggest Loser", SAT.1 Pati, Petra Arvela und Baksi bei "The Biggest Loser"

