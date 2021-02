Patrick Dempsey (55) feiert seine Tochter Tallula Fyfe (19) mit einem Post der seltenen Art! Der US-Amerikaner ist nicht nur erfolgreicher Schauspieler, sondern auch leidenschaftlicher Vater. Mit seiner Ehefrau Jill Fink hat der Grey's Anatomy-Hottie drei Kinder: Die Zwillingssöhne Darby Galen (14) und Sullivan Patrick (14) sowie Töchterchen Tallula. Letztere wurde nun 19 Jahre alt. Im Web platzte Patrick deshalb fast vor Stolz!

"Meine kleine Tee ist erwachsen geworden! Ich bin so stolz auf dich. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag! Ich liebe dich! Alles Gute zum Geburtstag", schrieb der 55-Jährige in einem Instagram-Beitrag. Dazu veröffentlichte er zwei Fotos. Ein Bild zeigt ihn und seine Tochter kurz nach ihrer Geburt, bei dem zweiten Pic handelt es sich um eine aktuellere Aufnahme. Was beim Anblick der Schnappschüsse sofort klar wird: Patrick und Tallula sind ein richtiges Dreamteam!

Nur selten teilt der "Bridget Jones' Baby"-Star Aufnahmen seiner Kinder auf seinem Social-Media-Profil. Umso weniger überraschend ist es, dass seine Fans jetzt ganz aus dem Häuschen über den Post sind. Mit über 680.000 Likes gehört der Beitrag schon jetzt zu Patricks angesagtesten überhaupt!

ABC Patrick Dempsey alias Dr. Derek Shepherd zurück am "Grey's Anatomy"-Set

Instagram / patrickdempsey Patrick Dempsey mit seiner Tochter Tallula im Jahr 2002

Getty Images Patrick Dempsey bei der "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert"-Premiere in Paris, November 2018

