Diese Worte gingen offenbar runter wie Öl! In diesem Jahr überrascht DSDS mit einer süßen Liebesgeschichte: Die Kandidaten Katharina Eisenblut und Marvin Ventura sind durch die Castingshow nämlich mehr als nur gute Freunde geworden und das bemerkte auch die Jury in der vergangenen Folge: Nachdem Marvin von Mike Singer (21) gefragt worden war, was zwischen ihm und der 26-Jährige denn so abgeht, hatte Ersterer offen zugegeben, dass er voll "in love" sei – und seiner Liebsten damit eine Riesenfreude bereitet!

Gegenüber Promiflash erklärt Katharina, dass sie die süßen Worte ihres Freundes selbst erst am vergangenen Samstag im TV gesehen habe und "unfassbar gerührt" gewesen sei. Sie verrät: "Ich habe wirklich über beide Backen gelächelt, da ich von dieser Liebeserklärung noch gar nicht wusste. Ich weiß das auch wirklich sehr zu schätzen, dass Marvin sich das getraut hat, da das Ganze ja auch vor einem Millionenpublikum ausgestrahlt wird." Das habe sie ihm dann auch sofort gezeigt und ihn "ganz fest gedrückt und geknutscht".

Zwischen den Turteltauben könnte es demnach nicht besser laufen: Sie dürfen nicht nur das DSDS-Abenteuer gemeinsam genießen – sie teilen sich inzwischen außerdem eine gemeinsame Wohnung! In einem Promiflash-Interview verriet Marvin: "Wir wohnen seit dem 15.12.2020 zusammen und es läuft wirklich toll!"

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Eisenblut und ihr Freund Marvin, DSDS-Kandidaten

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_dsds2021 Katharina Eisenblut und ihr Freund Marvin, DSDS-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de