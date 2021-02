Oliver (43) und Amira Pocher (28) stehen nicht nur gerne vor der Kamera. Auch als Zuschauer kann sie das eine oder andere Format durchaus begeistern – zurzeit etwa Are You The One?. Während Jan Köppen (37) die erste Staffel moderierte, wird die diesjährige Ausgabe der Show von Sophia Thomalla (31) präsentiert. Oli und Amira sind sich sicher: Sophia ist die deutlich bessere Besetzung – fraglich ist allerdings, ob sich die Berlinerin über dieses Lob wirklich freuen kann.

In ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers hier!" besprachen Oli und Amira die Moderatorenfrage in trauter Einigkeit. "Das ist ja jetzt mit Sophia Thomalla, die das ein bisschen besser macht, muss ich sagen", eröffnete die 28-Jährige das Thema. Jan Köppen habe ausgesehen wie ein Austauschstudent und sei zu lieb für das Format. "Eine, die tätowiert und eher ein bisschen assiger ist, das ist schon besser", formulierte Oli die Vorzüge der Ex von Sänger Till Lindemann (58) weiter aus. Ob Sophia dieses Kompliment schmecken wird?

Bei "Are You The One?" treffen zehn Single-Männer auf zehn weibliche Singles. Der Clou: Ein Team aus Psychologen hat aus den Kandidaten zehn Paare gebildet! Nun gilt es für die Kandidaten also, in dem heißen Chaos den Überblick zu behalten und die große Liebe nicht aus den Augen zu verlieren.

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, TV-Bekanntheit

TVNOW Die "Are You The One?"-Stars bei der Challenge "Teamwork"

